Шева узяв міні-відпустку

Оскільки матч "Динамо" у 29 турі першості України не має турнірного сенсу, керівництво київського клубу надало відпочинок нападнику Андрію Шевченку.

Тренерський штаб "Динамо" вже прийняв рішення відпустити в міні-відпустку на один тиждень Шевченка, який відправився до Лондона, щоб провідати свою сім`ю.

Після гри "Динамо" з "Волинню" Шевченко повернеться до Києва, щоб взяти участь у двох матчах: 21 травня кияни проведуть останню гру чемпіонату проти "Іллічівця" на виїзді, а 25 травня - фінальний матч у Кубку країни/

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