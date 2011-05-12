«Динамо» і «Шахтар» вшосте розіграють Кубок України

Київське «Динамо» і донецький «Шахтар» вшосте в історії розіграють Кубок України з футболу. 11 травня у півфіналі команда Юрія Сьоміна (який учора святкував 64-тий день народження) переграла земляків з «Арсеналу» з рахунком 2:0, а «гірники» на своєму полі розібралися з «Дніпром» - 2:1.

Фінальний поєдинок відбудеться 25 травня в Сумах на стадіоні «Ювілейний».