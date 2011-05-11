Офіційний м’яч Євро-2012 представлять у Києві
16:13, 11 травня 2011Футбол 2012
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У день народження ФФУ
Офіційний м’яч чемпіонату Європи 2012 року з футболу, який буде використовуватись на матчах першості континенту, презентують 2 грудня в Києві під час процедури жеребкування фінальної турніру. Про це заявив сьогодні на прес-конференції в Києві керівник Місцевого оргкомітету Маркіян Лубківський.
За його словами, сьогодні завершується розробка дизайну м’яча. Жеребкування співпаде із ще одним футбольним святом – 20-річчям Федерації футболу України, яке відзначатимуть 1 грудня цього року.
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