Михалик пропустить мінімум п'ять матчів збірної

На одному з тренувань перед матчем із «Шахтарем» динамівський захисник Тарас Михалик отримав ушкодження, посиливши травму коліна, яку отримав ще в першому матчі з «Бешикташем». На початку травня Тарас був вимушений вирушити до Бельгії, де в одній із місцевих лікарень йому зробили операцію. Захисник уже повернувся до Києва й розпочав відновлювальні заходи, повідомляє прес-служба ФК "Динамо Київ". Щоб повернутися до гри, футболісту знадобиться від трьох до чотирьох місяців:

- Спочатку хотіли уникнути хірургічного втручання, і до певного моменту консервативного лікування було достатньо. Але в матчі з «Арсеналом» суперник невдало впав мені на ногу, а після цього на одному з тренувань коліно взагалі заклинило, нога не розгиналася. Довелося робити операцію. На щастя, все минуло успішно. Саме ушкодження меніска не таке страшне, після нього відновлюватися максимум півтора місяці. Але окрім нього, мені ще зміцнювали бокову зв’язку коліна, яка була дуже розтягнута. Вчора повернувся до Києва. Сьогодні на базі зробив перев’язку, вже виконую деякі вправи, щоб м’язи ноги були у формі.

Якщо лікарі відпустять, планую поїхати додому на кілька днів, після чого розпочну повноцінну реабілітацію. Залишилося п’ять днів походити на милицях, потім ще два тижні у спеціальному фіксувальному пресі, щоб нога не йшла вбік. Днів за дев’ять знімуть шви і я зможу поступово займатися, збільшувати навантаження. У клініці сказали, термін відновлення займе від трьох із половиною до чотирьох місяців.

За три місяці знову вирушу до професора, який мене оперував. Він оцінить мій стан і скаже більш точну інформацію. Сподіваюся, мені знадобиться менше часу, хочеться якомога скоріше повернутися до гри, хоча і квапитися не варто. На жаль, доведеться пропустити збори, потім буду працювати втричі більше, щоб надолужити прогаяне.

Інформаційний центр «Україна-2012» нагадує, за цей час національна команда в рамках підготовки до Євро-2012 встигне провести 5 товариських матчів: 1 червня - Узбекистан, 6 червня - Франція, 10 серпня - Швеція, 2 вересня - Уругвай або Іспанія, 6 вересня - Чехія.