«Шахтар» ушосте оформив чемпіонство
Результати 28-го туру
Донецький "Шахтар" виграв золоті медалі чемпіонату України. "Гірники" здобули чемпіонство у донецькому дербі з "Металургом".
Зустріч на "Донбас-Арені" завершилась з рахунком 2:0. Голи у складі "Шахтаря" забили Луїс Адріано і Даріо Срна, повідомляє ТСН.
Адріано відзначився на третій компенсованій хвилині до першого тайму. Жадсон віддав пас наліво на Шевчука. В`ячеслав прострілив уздовж воріт і Луїсу Адріано залишилось підставити ногу.
Даріо Срна подвоїв перевагу на 86-й хвилині, відправивши м`яч зі штрафного удару в "дев`ятку".
Таким чином, "Шахтар" став шестиразовим чемпіоном України. І вдруге у своїй історії донеччани виграють чемпіонат два роки поспіль.
Результати інших матчів 28-го туру:
Севастополь - Оболонь 3:1 (Бесарт 10, 30, Ківа 49 - Панас 18)
Іллічівець - Таврія 5:1 (Кривошеєнко 10, Ярошенко 27, Тищенко 47, Антонов 57, 90+1 - Ідахор 52)
Волинь - Металіст 1:4 (Принтеда 43 - Крістальдо 10, 21, 87, Тайсон 81)
Металург З - Кривбас 1:2 (Скепський 90+2 - Єслінек 43, 49)
Зоря - Дніпро 0:1 (Шахов 1)
Карпати - Динамо 1:2 (Кополовець 75 - Гусєв 32, Вукоєвич 53)
Арсенал - Ворскла 0:1 (Безус 47)
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Ігри 29-го туру пройдуть
14 травня
Ворскла (37) - Шахтар Д (70)
15 травня
Динамо (62) - Волинь (34)
Таврія (33) - Оболонь (34)
Металург З (18) - Севастополь (27)
Металург Д (32) - Карпати (47)
Металіст (54) - Іллічівець (26)
Дніпро (53) - Арсенал (34)
Кривбас (29) - Зоря (27)