«Шахтар» ушосте оформив чемпіонство

Донецький "Шахтар" виграв золоті медалі чемпіонату України. "Гірники" здобули чемпіонство у донецькому дербі з "Металургом".

Зустріч на "Донбас-Арені" завершилась з рахунком 2:0. Голи у складі "Шахтаря" забили Луїс Адріано і Даріо Срна, повідомляє ТСН.

Адріано відзначився на третій компенсованій хвилині до першого тайму. Жадсон віддав пас наліво на Шевчука. В`ячеслав прострілив уздовж воріт і Луїсу Адріано залишилось підставити ногу.

Даріо Срна подвоїв перевагу на 86-й хвилині, відправивши м`яч зі штрафного удару в "дев`ятку".

Таким чином, "Шахтар" став шестиразовим чемпіоном України. І вдруге у своїй історії донеччани виграють чемпіонат два роки поспіль.

Результати інших матчів 28-го туру:

Севастополь - Оболонь 3:1 (Бесарт 10, 30, Ківа 49 - Панас 18)

Іллічівець - Таврія 5:1 (Кривошеєнко 10, Ярошенко 27, Тищенко 47, Антонов 57, 90+1 - Ідахор 52)

Волинь - Металіст 1:4 (Принтеда 43 - Крістальдо 10, 21, 87, Тайсон 81)

Металург З - Кривбас 1:2 (Скепський 90+2 - Єслінек 43, 49)

Зоря - Дніпро 0:1 (Шахов 1)

Карпати - Динамо 1:2 (Кополовець 75 - Гусєв 32, Вукоєвич 53)

Арсенал - Ворскла 0:1 (Безус 47)

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Ігри 29-го туру пройдуть

14 травня

Ворскла (37) - Шахтар Д (70)

15 травня

Динамо (62) - Волинь (34)

Таврія (33) - Оболонь (34)

Металург З (18) - Севастополь (27)

Металург Д (32) - Карпати (47)

Металіст (54) - Іллічівець (26)

Дніпро (53) - Арсенал (34)

Кривбас (29) - Зоря (27)