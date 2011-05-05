Поляк створив веб-сторінку, де продавав фальшиві квитки на Євро-2012

У Польщі правоохоронці затримали чоловіка, який створив фальшиву інтернет-сторінку з продажу квитків на фінальну частину Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відділення польської поліції у Любліні.

За 1,5 місяці функціонування фальшивої сторінки, яка імітувала офіційний портал УЄФА, її відвідали близько 2 тисяч людей з різних країн.

Зареєстровані на сторінці користувачі через деякий час отримували повідомлення про виграш квитків, який треба було оплатити.

Квитки на сайті коштували від 260 до 1300 євро, тоді як справжня ціна на них - від 30 до 600 євро.

Правоохоронці не мають точних даних, скільки людей могли стати жертвами цієї афери.

Як повідомила прес-секретар окружної Люблінської прокуратури Беата СИК-ЯНКОВСЬКА, суд прийняв рішення про арешт затриманого на три місяці.

Як повідомляв УНІАН, на офіційному веб-сайті УЄФА для придбання 600 тисяч квитків, які буде розподілено серед уболівальників на Євро-2012, зареєструвалося понад 12 мільйонів осіб.