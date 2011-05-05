Визначилися фіналісти Ліги чемпіонів-2010/11.

Першою путівку у фінал заробила «Барселона», яка за сумою двох матчів обіграла «Реал» (2:0, 1:1). У середу визначився її суперник: ним стане «Манчестер Юнайтед», який двічі переміг «Шальке-04» (2:0, 4:1). Фінал турніру відбудеться 28 травня в Лондоні на стадіоні «Вемблі».

Нагадаємо, що ці самі команди зустрічалися у фіналі Ліги чемпіонів в сезоні-2008/09. Тоді перемогу з рахунком 2:0 святкувала «Барселона».

«Манчестер Юнайтед» і «Барселона» по три рази володіли трофеєм.

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