УЄФА оприлюднив результати квиткової лотереї Євро-2012

УЄФА оприлюднив результати розіграшу заявок на квитки на матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012.

На офіційному квитковому порталі Євро-2012, що розташований на сайті Європейського футбольного Союзу, зайшовши у власний обліковий запис, можна дізнатися про те, чи виграла твоя заявка.

Крім того, УЄФА продовжує розсилку електронних повідомлень з результатами квиткової лотереї.

Більшість фанів отримали листи, що починались фразою: «На жаль, Вашу заявку не було відібрано під час лотерейного розіграшу квитків на матчі Євро-2012». Це закономірно, оскільки в середньому конкуренція на квиток складала 20:1. За результатами заявок Євро-2012 встановило рекорд – 12 мільйонів аплікантів, що на 20% більше в порівнянні з ЧЄ-2008. Жереб повинен був обрати з них 570 тисяч переможців. Квиткова лотерея в 93 етапи відбулась за зачиненими дверима з 19 по 22 квітня проходила в штаб-квартирі УЄФА.

На адресу везунчиків, що отримають схвальні листи від УЄФА, нагадується, що розрахунок за всі квитки здійснюється кредитною карткою в євро. Проте, мешканці України та Польщі також мають додаткову можливість здійснити оплату вартості квитків внутрішнім банківським переказом, а також у національній валюті. Ще під час оформлення замовлення на сайті УЕФА українці та поляки могли обрати бажану форму оплати. Якщо замовник вказав номер банківської карти, гроші будуть зняті автоматично. У випадку оплати банківським переказом, в листі-повідомленні будуть вказані реквізити та терміни оплати замовлення.

Водночас в Місцевому оргкомітеті нагадують, що отримати євротікети на матчі української збірної можна буде через Федерацію футболу. Адже визначено 32% федераціям національних команд на кожен матч Євро-2012 – по 16% на підтримку кожної команди. Проте процедура розповсюдження цієї квоти буде запущена після жеребкування, 2 грудня цього року.

Нагадуємо, що квитки можна також отримати у численних лотереях, від спонсорів Євро-2012, а також під час перепродажу перепусток на офіційному сайті УЄФА влітку 2012 року.

За матеріалами 2012ua.net та Інформаційного центру «Україна-2012»