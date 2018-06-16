400 днів до Євро-2012: кадри вирішать все!

“До 31 грудня 2011 року Україна буде готова зустріти Євро-2012” – про це повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр інфраструктури України Борис Колесніков в ефірі одного з телеканалів. Разом з тим, за словами чиновника, досі залишається гострою проблемою підготовка кваліфікованих кадрів, які залучатимуть до організації спортивної події. “У нас дійсно відчувається відсутність досить висококласного персоналу для обслуговування турніру такого високого рівня” – підкреслив Колесніков – “у нас ніколи не було міжнародних аеропортів світового значення… Ми після московської Олімпіади не приймали жодного серйозного турніру”.



Дійсно, в останній рік до старту європейської першості з футболу в Україні та Польщі ключову роль відіграватимуть саме операційна підготовка та ефективність “кадрової кузні”. Не секрет, що основним критирієм оцінки чемпіонату зі сторони вболівальників стануть не тільки об’єкти вітчизняної інфраструктури, а й обізнаність та компетентність залученого персоналу.

Таким чином, увагу туриста не омине рівень володіння іноземною мовою українськими громадянами, починаючи від таксистів та рядових міліціонерів, закінчуючи співробітниками медицини, митних органів, решти залучених до роботи держслужбовців.

Як готуються сусіди

Попри досить високий відсоток знання англійської серед населення Польщі, найближчим часом організатори планують створення у воєводствах, які прийматимуть Чемпіонат, так званої, академії Євро-2012. Основним завданням закладу стане підвищення кваліфікації персоналу, який візьме участь в обслуговуванні футбольних поєдинків вже за рік. В першу чергу, це стосується працівників аеропортів, готельної сфери, медиків, правоохоронців тощо. Орієнтовна вартість проекту складає близько $ 5 млн.



Окрім обов’язкового володіння англійською, співробітники польської поліції також затвердили стратегію “3-Т: Troska, Tolerancja, Tłumienie” (піклування, терпимість, придушення) по відношенню до вболівальників. Дана концепція включає піклування про футбольних фанів та їх безпеку. Терплячість до гучної та інколи зухвалої поведінки вболівальників. А також придушення всіх проявів насильства та спроб порушення громадського порядку.

Ситуація в Україні



Згідно з Державною цільовою програмою з підготовки та проведення в Україні футбольного Чемпіонату у 2012 році (надалі – ДЦП) на забезпечення вивчення іноземної мови передбачається виділити понад 42 млн. грн. бюджетних коштів. Половину з яких планується профінансувати у наступному році. В першу чергу, мова йде про підготовку співробітників МВС, МНС, працівників медичної галузі та сфери обслуговування, волонтерів.

Цікаво, що попередня редакція ДЦП від 22.02.2008 року передбачала за цією ж статтею виділення на третину більше коштів, а саме 63 млн. грн. протягом 2010 – 2011 р.р. Згідно з документом, держава мала забезпечити належний рівень володіння персоналом двома-трьома іноземними мовами.



Проте, за словами заступника начальника ГУ МВС України в Донецькій області Анатолія Смирнова держава не фінансує програму підготовки співробітників відомства до майбутнього проведення Євро-2012. “На даний час коштів, навіть із запланованих на фінансування 2008 року, жодної копійки не одержано” – заявив міліціонер в ході січневої прес-конференції.



Днями колега Смирнова, начальник управління громадської безпеки Андрій Аносов розповів журналістам, що влітку 2012 року на вулицях шахтарської столиці нестимуть службу 4650 правоохоронців. У разі відсутності навичок володіння іноземною правоохоронцями, міліціонер не виключив залучення волонтерів, які допомагатимуть патрулювати вулиці. Ще одним кроком до більшого порозуміння між міліціонерами та іноземцями пан Аносов запропонував мову жестів, спеціально розроблені малюнки, які пройшли успішні випробування в європейських країнах. Завдяки такій розробці турист зможе пояснити все, що йому необхідно.



Наприкінці минулого року міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов пообіцяв забезпечити базові знання іноземної для правоохоронців до початку Чемпіонату. “Щонайменше 38 тисяч співробітників міліції нам потрібно підготувати до знання англійської на розмовному рівні ” – підтвердив слова свого шефа заступник Могильова Віктор Ратушняк.

Наразі поодинокі курси для правоохоронців діють на базі Національної академії внутрішніх справ у Києві, а також у Рівному та на Закарпатті. Кількість випускників нараховує декілька сотень співробітників патрульно-постової служби та ДАІ.



Що заважає ?



Основним бар’єром для вивчення англійської держслужбовцями є не стільки проблеми із фінансуванням, скільки елементарна відсутність мотивації. За мізерну зарплатню важко вимагати від працівника знання іноземної мови. На її вивчення потрібен час і головне – бажання.

В разі, якщо держава не запропонує “пряник”: премії, кар’єрне зростання, інші види заохочення. Для вирішення проблеми доведеться застосовувати “батіг”. Не виключено, що такий метод передбачатиме санкції по відношенню до співробітників, які провалять іспити з англійської, включаючи звільнення із займаної посади. Проте, подібний крок потребує законодавчої норми, з чим також виникають запитання.

У будь-якому разі, вчити мову доведеться. Головне при цьому не створити різкого контрасту на фоні навичок володіння англійською польськими колегами. Адже першими, до кого звертатимуться по допомогу тисячі іноземних туристів Євро-2012, будуть люди в уніформі.

Микола Воробйов

