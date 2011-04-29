УЄФА оприлюднив результати квиткової лотереї Євро-2012
10:49, 29 квітня 2011Футбол 2012
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УЄФА оприлюднив результати розіграшу заявок на квитки на матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012.
На офіційному квитковому порталі Євро-2012, що розташований на сайті Європейського футбольного Союзу, зайшовши у власний обліковий запис, можна дізнатися про те, чи виграла твоя заявка.
Крім того, УЄФА продовжує розсилку електронних повідомлень з результатами квиткової лотереї.
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