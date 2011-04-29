НСК «Олімпійський» отримав логотип (фото)

У Києві презентовано логотип НСК «Олімпійський».

Як передає кореспондент УНІАН, логотип було вибрано з-понад 260 робіт, що надійшли до організаційного комітету з 31 березня.

Переможцем став логотип, розроблений Сергієм МЕЛЬНИКОМ. Йому організатори церемонії передали запрошення на відкриття реконструйованого НСК «Олімпійський», а також м’яч із символікою Євро-2012.

«Ця подія пов’язана із спортом, ця подія пов’язана із створенням НСК «Олімпійський». Вона знаменує те, що Україна вперше в історії буде приймати унікальну спортивну подію Євро-2012. Ця подія повинна стати подією у відродженні спортивного життя, а також головної спортивної арени України», - сказав член журі конкурсу логотипу НСК «Олімпійський», президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій СУШКЕВИЧ. Переможець конкурсу отримає грошову винагороду у 10 тис. грн. Загалом у конкурсі взяли участь 155 осіб віком від 16 до 72 років із 42 міст України, Росії, Німеччини, Швейцарії та Польщі.