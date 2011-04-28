ФФУ підписала Блохіна на рік

Головний тренер національної команди підписав контракт з федерацією футболу на рік - до закінчення Євро-2012, і визначився з тренерами, які йому допомагатимуть готуватися до чемпіонату Європи.

Як і 5 років тому на чемпіонаті світу в Німеччині, поряд з Олегом Блохіним знайшлися місця для Семена Альтмана, Андрія Баля та Юрія Роменского. Також висловив зацікавленість попрацювати в цій команді і недавній в.о. головного тренера Юрій Калитвинцев.

На брифінгу у Будинку футболу Олег Блохін також повідомив, що закрите питання і з залученням на найближчі матчі національної збірної гравців молодіжної команди - Ракицького, Коноплянки, Ярмоленка і Степаненка. Вирішено, що 1 червня - з Узбекистаном, і 6 червня - з Францією, ці футболісти не зіграють, а готуватимуться під керівництвом Павла Яковенко до Євро-2011, який є відбірним до Олімпійських ігор у Лондоні. В Англії, нагадаємо, зіграють три призерів першості Європи, а також, якщо серед них виявиться англійська команда, четвертий півфіналіст.

Інформаційний центр «Україна-2012»