Моурінью вже здався?

Тренер "Барси" Хосеп Гвардіола радів перемозі над "Реалом" (2:0) і вихваляв її автора Лео Мессі, однак при цьому наголосив, що про "Вемблі" думати зарано.

Після перемоги у першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА проти "Реала" (2:0) наставник "Барселони" Хосеп Гвардіола попередив своїх гравців, що вони ще не на "Вемблі". Утім, дубль Ліонеля Мессі на "Сантьяго Бернабеу" зробив каталонський клуб фаворитом у боротьбі за путівку на фінал. Тренер також похвалив автора дубля Лео Мессі та високо оцінив контроль м`яча своєї команди. Його опонент Жозе Моурінью нарікав на те, що вирішальним моментом у грі стало вилучення на 61-й хвилині півзахисника Пепе.

Жозе Моурінью, головний тренер "Реала":

"У "Барселони" чудова команда, але гадаю, що без червоної картки матч завершився б без голів. Супернику було значно легше протистояти десятьом футболістам. Повторна зустріч у Барселоні буде дуже складною. Там взяти потрібний результат практично неможливо. Торік на чолі "Інтернаціонале" мені дивом удалося вистояти на "Камп Ноу", але цього разу "Реал" по суті вибув. Ми вирушимо в Барселону з гордістю та повагою, втім без Пепе та Серхіо Рамоса зробити щось буде дуже непросто.

Мій стиль гри мав декілька складових. Ми прагнули тиснути на середню лінію суперника та вивести її з ладу, як це було у двох попередніх матчах [у Примері та Кубку Іспанії]. Я планував випустити Еммануеля Адебайора на другий тайм, а потім і Кака, але червона картка все змінила. Ми готові ризикувати. Зараз перед нами завдання, з яким упоратися нереально".

Хосеп Гвардіола, головний тренер "Барселони":

"Ми провели чудовий матч. Наша команда з 11 гравцями контролювала темп атак суперника та його передачі. Ми більше загрожували, тож команду треба привітати. Такі опоненти, як "Реал", ніколи не здаються. Барселонцям відомо, як ми поважаємо цей клуб. Нам потрібно відновити сили перед суботнім матчем чемпіонату та повторною зустріччю у вівторок. Ми ще не на "Вемблі".

Нам пощастило, що в команді є Мессі. Цей 23-річний футболіст - третій у списку найкращих бомбардирів нашого клубу. Вражає! Наш атакуючий стиль приносить естетичне задоволення. Після фіналу Кубку Іспанії ми попрацювали над помилками. Коли зустрічаєшся кілька разів із однією командою, добре пізнаєш один одного, і тут треба бути дуже обережним. Ми ще не дісталися фіналу. Це лишень перемога у першому матчі з рахунком 2:0.

Ми прибули сюди з багатьма футболістами, яка виховувались в академії "Барси" - La Masía. Наша команда тримала перебіг подій під контролем, не давала "Реалу" створювати моменти в першій половині. Це вимагає неабияких зусиль. Я дуже пишаюсь перемогою, своїми хлопцями - Давід Вілья діяв дуже гостро, Сейду Кейта працював невтомно. Але наголошу, що у вівторок "Реал" буде небезпечніший".

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