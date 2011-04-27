Євро-2012: про результати квиткової лотереї фани дізнаються до кінця тижня

Про результати квиткової лотереї Євро-2012, яка з 19 по 22 квітня проходила в штаб-квартирі УЄФА, вболівальників проінформують протягом 2-3 днів. Розсилка відповідних повідомлень електонною поштою відбувається в довільному порядку. Про це Інформаційному центру «Україна-2012» розповіли в МОК «Євро-2012 Україна».

«В УЄФА немає якогось пріоритету в розсилці повідомлень учасникам лотереї. Тобто, немає такого правила, згідно якого, першими повідомляють переможців, а потім тих кому не пощастило з квитком. Розсилка почнеться сьогодні, 27 квітня, і зважаючи на те, що це мільйони повідомлень, може зайняти 2-3 дні. До кінця тижня всі вболівальники будуть повідомлені про результати лотереї», – сказала Анна Добко, прес-секретар Місцевого організаційного комітету.

В додатку до листа-відповіді пояснюється форма оплати виграних квитків, оскільки умови їх оплати різні.

«Розрахунок за всі квитки здійснюється кредитною карткою в євро. Проте, мешканці України та Польщі також мають додаткову можливість здійснити оплату вартості квитків внутрішнім банківським переказом, а також у національній валюті. Ще під час оформлення замовлення на сайті УЕФА українці та поляки могли обрати бажану форму оплати. У випадку, якщо замовник вказав номер банківської карти, гроші будуть зняті автоматично, якщо ж була обрана опція сплати банківським переказом, то в листі-повідомленні будуть вказані реквізити та сроки оплати замовлення», – пояснила А. Добко.

Нагадаємо лотерея, яку проводила спеціальна комп`ютерна програма в присутності нотаріуса, тривала в штаб-квартирі УЕФА з 19 по 22 квітня. Жереб повинен був обрати 570 тисяч переможців з поміж 12 мільйонів заявок. Кожного учасника лотереї обіцяли повідомити про її результати до кінця квітня.

