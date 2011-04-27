Руні вже хоче зіграти на «Вемблі»

Результативний пас та гол Вейна Руні в першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА проти "Шальке" (2:0) допомогли "Манчестер Юнайтед" зробити вагому заявку на вихід у фінал. Утім, нападник збірної Англії поспішив наголосити, що лідеру Прем`єр-ліги в жодному разі не можна допустити проявів самовпевненості в матчі-відповіді.

Завдяки перемозі в Гельзенкірхені команда сера Алекса Фергюсона має високі шанси втретє за чотири роки зіграти у вирішальному поєдинку Ліги чемпіонів. Гра пройшла за переваги гостей, і тепер навряд чи хтось зважиться пророкувати, що "Шальке", який у попередньому колі на виїзді розгромив "Інтернаціонале" (5:2), повторить такий подвиг на "Олд Траффорд" наступної середи.

Манкуніанці відкрили рахунок на 67-й хвилині зусиллями Раяна Гіггза, котрому асистував Руні. Вже за 120 секунд Вейн відзначився сам. "Два м`ячі на виїзді - це, звісно, класний результат. Ми всі бачили, що "Шальке" зробив з "Інтером" на "Сан-Сіро", тож про недооцінку німців не може бути й мови. Однак ми сподіваємося, що вийдемо на поле та доведемо справу до кінця. Було б чудово дістатися фіналу на "Вемблі", - розповів футболіст UEFA.com.

"МЮ" наразі лідирує у внутрішній першості, однак отримує різні відгуки щодо своєї гри. Навіть Фергюсон перед матчем визнав, що не надто задоволений виступами своєї команди на виїзді в чемпіонаті Англії. Хай там як, але в матчі із "Шальке" манкуніанці швидко переміщувались, комбінували, і лише блискучі дії голкіпера Мануеля Нойєра стримували їх перед тим, як забили Гіггз і Руні.

"Ми дуже вдало оборонялися. У півзахисті впевнено діяли Гіггз, Майкл Каррік, я іноді відтягувався назад. Антоніо Валенсія переміщувався мовби зі швидкістю світла. Пак Джі Сун невтомно працював, і загалом ми дуже загрожували на контратаках. Голкіперу суперника вдалась низка неймовірних сейвів, але, на щастя, ми забили два голи", - додав Руні.

Рівень володіння м`ячем у "МЮ" склав 65 відсотків. Окрім того, англійці виконали десять ударів у площину воріт - це вдвічі більше, ніж їм удалося у двох попередніх гостьових поєдинках Ліги чемпіонів. "Ми створювали моменти, але не очікували, що їх буде так багато. Наша команда грамотно зіграла в обороні та в нападі. Футболісти швидко переміщувались. Суперник кілька разів пробивав здалеку, але цим усе й обмежилось", - зазначив воротар "червоних дияволів" Едвін ван дер Сар.

Утримавши ворота на замку, кіпер манкуніанців допоміг їм продовжити вражаючу серію - у виїзних матчах цього розіграшу вони не пропустили жодного гола. Між тим, м`яч 37-річного Гіггза зробив його найстаршим голеадором у Лізі чемпіонів. Утім, найбільша увага все ж була прикута до Руні, який знову вийшов на пік форми.

Нападник виблискував на арені, на якій заробив вилучення під час ЧС-2006. "Я сьогодні дивився новини і, відверто кажучи, не пригадував, що це саме той стадіон. Зараз я в захваті, адже забив, хоча найважливіше - результат", - резюмував Вейн.

Нагадаємо, що сьогодні відбудеться другий півфінал Ліги чемпіонів. У принциповому «ель класіко» зійдуться мадридський «Реал» і каталонська «Барселона».