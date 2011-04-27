У Шахтарі жаліються на високу ціну квитків на матч із Динамо
12:57, 27 квітня 2011Футбол 2012
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Фанам зроблять знижку
Донецький "Шахтар" вирішив компенсувати 50% вартості квитка для своїх вболівальників на матч 27 туру чемпіонату України "Динамо" - "Шахтар", оскільки вважає їх ціну занадто високою, пише офіційний сайт клубу.
Квитки у 25 та 26 сектори стадіону імені Валерія Лобановського ціною від 60 до 100 грн будуть продаватися для фанів "Шахтаря" за 40 грн.
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