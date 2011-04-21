Фінал Кубка України пройде в Сумах
17:00, 21 квітня 2011Футбол 2012
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Матч призначили на 25 травня
На засіданні виконкому Федерації футболу України 21 квітня, окрім рішення про призначення Олега БЛОХІНА головним тренером Національної збірної, було розглянуто також питання проведення фіналу Кубка України: рішенням ФФУ матч призначено на 25 травня 2011 року, і відбудеться він в Сумах на стадіоні «Ювілейний».
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Федерації футболу Сумщини.
Півфінали змагання, в яких зустрінуться пари «Динамо» (Київ) - «Арсенал» (Київ) і «Шахтар» (Донецьк) - «Дніпро» (Дніпропетровськ), пройдуть 11 травня. Переможці цих пар зустрінуться у фінальній грі і розіграють у Сумах Кубок України.
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