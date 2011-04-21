Фінал Кубка України пройде в Сумах

На засіданні виконкому Федерації футболу України 21 квітня, окрім рішення про призначення Олега БЛОХІНА головним тренером Національної збірної, було розглянуто також питання проведення фіналу Кубка України: рішенням ФФУ матч призначено на 25 травня 2011 року, і відбудеться він в Сумах на стадіоні «Ювілейний».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Федерації футболу Сумщини.

Півфінали змагання, в яких зустрінуться пари «Динамо» (Київ) - «Арсенал» (Київ) і «Шахтар» (Донецьк) - «Дніпро» (Дніпропетровськ), пройдуть 11 травня. Переможці цих пар зустрінуться у фінальній грі і розіграють у Сумах Кубок України.