Польща готує «пивний» спецзакон до Євро

Під час матчів чемпіонату Європи з футболу на польських стадіонах вболівальникам таки дозволять вживати слабоалкогольне пиво. Щоправда, його кількість буде лімітована.

Як повідомляє futbolnews.pl, введений в 2009 році в РП закон про повну заборону вживання спиртних напоїв на спортивних аренах не діятиме під час турніру. У підготовленому спецзаконі до Євро-2012 передбачається можливість продажу пива (до 4,5% міцності) під час матчів турніру. Однак в окремих випадках, зокрема під час матчів підвищеного ризику, це правило не діятиме.

Пиво продаватиметься лише у виділених зонах і цей процес регламентуватиметься. Тому не виключено, що організатори ставитимуть печатку на долонях, аби уникнути продажу в одні руки великої кількості алкогольного напою. За нелегальне пронесення на стадіон алкоголю порушникам цього правила загрожуватиме ув’язнення або штраф до 2 тисяч злотих (понад 700 доларів США).

Інформаційний центр «Україна-2012»