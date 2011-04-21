Сьомін: гравці Динамо мають поводитися згідно зі статусом клубу

Футболісти київського "Динамо" мають розуміти, що їх поведінка впливає на імідж клубу і вести себе відповідно.

Про це в інтерв`ю sport-express.ua заявив наставник команди Юрій Сьомін.

"Виховний процес і відлучення від футболу - різні речі. У будь-якому клубі існують штрафні санкції, які накладає головний тренер чи президент", - сказав він

"Хачеріді буде оштрафований за неналежну поведінку на полі в Бразі, а фінансове покарання, повірте, для людини відчутніше, ніж відправлення в дубль", - вважає тренер.

На думку Сьоміна, кщо він переводить гравця в дубль, то потім, повертаючи в першу команду, змушений виділяти певний час на його повторну адаптацію.

"Тому мені подібні методи не до душі. Зі штрафами у багато разів простіше. Порушив? Ласкаво просимо до каси. І чим серйозніше сума, тим як ви розумієте, менша ймовірність, що він свою помилку повторить", - наголосив росіянин.

"Слід розуміти, що "Динамо" серйозний клуб, та його репутацію треба підтримувати в будь-якій ситуації і в будь-якому місці - як на полі, так і за його межами. Йдеться і про те, на якій машині хлопцеві їздити, де проводити вільний час", - каже фахівець.

Сьомін додав, що на Шевченка санкції о поширюються точно так само, як і на будь-якого іншого гравця, тому він буде оштрафований за вилучення у грі проти "Браги".

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