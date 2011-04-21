Блохіна обрали головним тренером збірної України

На черговому засіданні виконавчий комітет Федерації футболу України обрав Олега БЛОХІНА головним тренером національної збірної України з футболу.

Про це повідомив на брифінгу прес-секретар ФФУ Сергій ВАСИЛЬЄВ, пише ZN.UA.

Згідно з повідомленням, із 27 присутніх на засіданні членів виконкому за О.БЛОХІНА проголосували 19 осіб.

Як повідомлялось, 30 березня виконком ФФУ залишив Юрія КАЛИТВИНЦЕВА виконуючим обов`язки головного тренера збірної України. Також президент національної асоціації ФФУ Григорій СУРКІС повідомив, що розглядається кілька кандидатур на посаду наставника національної команди. Серед них Ю.КАЛИТВИНЦЕВ, О.БЛОХІН і Павло ЯКОВЕНКО.

4 лютого президент прем’єр-ліги Віталій ДАНІЛОВ звернувся до президента Федерації футболу України Г.СУРКІСА з проханням якомога швидше скликати виконком ФФУ та затвердити кандидатуру головного тренера збірної України.