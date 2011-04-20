4 клуби УПЛ направили до ФФУ свої заявкові внески

Київ. 20 квітня. УНІАН. 4 футбольні клуби української Прем’єр-ліги направили до ФФУ заявкові внески за участь у Чемпіонаті України 2010/2011.

Про це повідомила інформаційна служба ФФУ.

За повідомленням, Федерація футболу України отримала напряму заявкові внески від чотирьох клубів, які з різних причин не змогли вчасно розрахуватися з ПЛ за участь у чемпіонаті країни-2010/2011 під егідою Прем’єр-ліги.

Відповідним листом ФФУ поінформувала президента ОПФКУ «Прем’єр-ліга» Віталія Данилова, що «Динамо», «Арсенал», «Дніпро» та «Кривбас» направили заявкові внески безпосередньо до ФФУ, аби винести вирішення цього питання за рамки їхнього конфлікту з керівництвом ПЛ.

“Беручи до уваги, що «Прем’єр-ліга» вже понад шість місяців не виконує своїх фінансових зобов’язань щодо Договору з ФФУ на спортивний сезон 2010/2011 років, а також усвідомлюючи необхідність негайного погашення заборгованості арбітрам, інспекторам і делегатам ФФУ за проведення змагань під егідою ПЛ, Адміністрація федерації висловила готовність взяти на себе посередницьку місію і здійснити всі платежі самостійно з подальшим наданням Прем’єр-лізі звітних фінансових документів”, – йдеться у повідомленні.

