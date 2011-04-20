Блохіна і Калитвинцева запросили на Виконком ФФУ

Юрій Калитвинцев запрошений на Виконком ФФУ, який відбудеться 21 квітня.

Про це заявив сам в.о. наставника національної команди України.

"Так, мене офіційно запросили на Виконком, правда, за яким точно питання, не уточнили. Готуюся до четверга. Чи будуть там інші тренери-кандидати? Мені це не відомо. Можу тільки сказати, що я буду на виконкомі разом з Семеном Альтманом", - цитує тренера championat.ru.

Олег Блохін, якого також запросили на Виконком, зазначив, що прийде зі своїм планом щодо роботи збірної України.

Про це він заявив у розмові з "Чемпіоном".

Нагадаємо, що на Виконкомі має бути призначений головний тренер національної збірної країни. 30 березня на останньому засіданні виконкому ФФУ Григорій Суркіс повідомив, що розглядаються кілька кандидатур. У їх числі Юрій Калитвинцев, Олег Блохін і Павло Яковенко.