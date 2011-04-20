Збірна України зіграє з Узбекистаном

Національна збірна України в перший день літа проведе свій черговий спаринг в рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 роки.

Як повідомляє Міжнародна федерація футбольних асоціацій, в цей день наша команда зустрінеться з півфіналістом останнього Кубку Азії збірною Узбекистану. Поєдинок пройде в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Історія протистоянь цих команд поки обмежується одним матчем, зіграним 22 серпня 2007-го року. Тоді "жовто-сині" під керівництвом Олега Блохіна на динамівській арені здолали свого опонента з рахунком 2:1 (Гладкий, 30, Ротань, 65 - Гейнріх, 90).

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