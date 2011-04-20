Букмекери визначили учасників фінальної частини Євро-2012
У відборі - екватор
У відборі на Євро-2012 - екватор, зіграно вже половину матчів. Наступні поєдинки пройдуть 3 червня, але половина учасників фінальної стадії вже фактично відома. Україна і Польща зіграють як господарі чемпіонату, а у виході Німеччини, Італії, Франції, Голландії, Англії і Іспанії мало хто сумнівається. Виходячи з котирувань букмекерських контор визначимо фаворитів на вісім місць чемпіонату Європи, що залишилися:
1. Росія (група В) - 1,15
2. Хорватія (група F) - 1,35
3. Португалія (група H) - 1,35
4. Греція (група F) - 1,65
5. Швеція (група Е) - 1,95
6. Чорногорія (група G) - 1,95
7. Норвегія (група H) - 2,3
8. Чехія (група I) - 2,30
9. Туреччина (група А) - 2,70
10. Словаччина (група В) - 3,2
11. Ірландія (група В) - 3,2
12. Сербія (група З) - 4,3
13. Боснія (група D) - 4,75
Отже, якщо узяти головного фаворита кожної групи і п`ятірку кращих других місць (на думку букмекерів), то одержуємо такий склад учасників Євро-2012: Україна, Польща, Німеччина, Росія, Італія, Франція, Голландія, Хорватія, Англія, Португалія, Іспанія, Греція, Швеція, Чорногорія, Норвегія і Чехія.