Букмекери визначили учасників фінальної частини Євро-2012

У відборі на Євро-2012 - екватор, зіграно вже половину матчів. Наступні поєдинки пройдуть 3 червня, але половина учасників фінальної стадії вже фактично відома. Україна і Польща зіграють як господарі чемпіонату, а у виході Німеччини, Італії, Франції, Голландії, Англії і Іспанії мало хто сумнівається. Виходячи з котирувань букмекерських контор визначимо фаворитів на вісім місць чемпіонату Європи, що залишилися:

1. Росія (група В) - 1,15

2. Хорватія (група F) - 1,35

3. Португалія (група H) - 1,35

4. Греція (група F) - 1,65

5. Швеція (група Е) - 1,95

6. Чорногорія (група G) - 1,95

7. Норвегія (група H) - 2,3

8. Чехія (група I) - 2,30

9. Туреччина (група А) - 2,70

10. Словаччина (група В) - 3,2

11. Ірландія (група В) - 3,2

12. Сербія (група З) - 4,3

13. Боснія (група D) - 4,75

Отже, якщо узяти головного фаворита кожної групи і п`ятірку кращих других місць (на думку букмекерів), то одержуємо такий склад учасників Євро-2012: Україна, Польща, Німеччина, Росія, Італія, Франція, Голландія, Хорватія, Англія, Португалія, Іспанія, Греція, Швеція, Чорногорія, Норвегія і Чехія.

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