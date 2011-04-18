У 25-му турі української Прем`єр-ліги чинний чемпіон «Шахтар» ще на крок наблизився до свого шостого титулу, коли на останніх секундах вирвав перемогу в гостях у «Таврії» − 2:1. Підопічні Мірчі Луческу з перших хвилин обрушили шквал атак на ворота господарів і вже невдовзі Жадсон реалізував пенальті за фол проти Едуардо. До перерви й відразу після неї гірники ще кілька разів простили суперника, про що потім ледь не пошкодували.

Другу половину кримчани провели активніше за донеччан, також у свою чергу не використавши цілу низку гольових можливостей. Але на 70-й хвилині Олег Гуменюк «обікрав» Едуардо біля воріт Андрія П`ятова і, не входячи у штрафний майданчик, влучно пробив у дальній кут. Зрівнявши рахунок, «Таврія» знову відійшла в оборону, що не завадило гравцям «Шахтаря» організовувати момент за моментом.

Коли ж пішла остання хвилина компенсованого часу, гості отримали право на кутовий, який увінчався скидкою Генріка Мхітаряна до дальньої стійки, де Фернандіньо, що залишився без нагляду, залишалося тільки не промахнутися. Ця перемога дозволила чорно-помаранчевим на 14 очок відірватися від переслідувачів − «Металіста» та «Динамо». Втім, кияни свій черговий матч − проти «Зорі» − проведуть у понеділок.

Тим часом в неділю «Дніпро» ще більш ускладнив своє завдання у боротьбі за медалі, розігравши на своєму полі нічию з одним із аутсайдерів ліги «Севастополем» − 2:2. Гості спочатку поступалися, потім вийшли вперед, але зусиллями Сергія Назаренка дніпропетровці швидко відігралися. На більше ж команди Хуанде Рамоса не вистачило, тож відтепер вона на 6 очок відстає від нагородної зони.

Ще одна сенсація відбулася в Донецьку, де місцевий «Металург» поступився запорізьким одноклубникам з рахунком 0:1. Єдиний м`яч провів на початку другого тайму хавбек гостей Євген Пісоцький, що дозволило останній команді чемпіонату (15 очок) за 5 турів до фінішу сезону трохи наблизитися до «Севастополя»(21), «Кривбасу» та «Іллічівця» (по 23).

ФФУ