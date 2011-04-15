Горе без розуму: Динамо залишає Лігу Європи

Київське "Динамо" припинило виступи в Лізі Європи УЄФА, не зумівши на виїзді вразити ворота "Браги" у матчі-відповіді чвертьфінальної стадії (0:0). На думку керманича біло-синіх Юрія Сьоміна, його підопічним в цій грі бракувало розумних дій, зазначає офіціальний сайт УЄФА.

"На мій погляд, "Брага" досягла успіху за рахунок агресивного футболу та неабиякого бажання, - зазначив російський фахівець. - Ну а ми здебільшого спрямовували свої емоції не в те русло… Водночас в мене немає жодних претензій до хлопців щодо їхньої самовіддачі. А ось розумних, нестандартних ходів нам не вистачало".

Сьомін пояснив, що у перерві замінив Євгена Хачеріді, тому що той занадто нервував і ризикував отримати другу жовту картку. "Хачеріді - молодий захисник, його ще треба виховувати. Повторюю: емоції ми спрямовували не туди, куди треба", - констатував тренер. Він також погодився, що у Бразі не найкращим чином виглядали провідні виконавці "Динамо" - Роман Єрьоменко та Артем Мілевський, котрий нещодавно повернувся до ладу після травми руки.

"Я не згоден з тим, що наша команда погано готова у фізичному плані, - вважає Сьомін. - Варто говорити про недостатньо якісну гру, погану реалізацію, або відсутність гострої останньої передачі. Разом з цим мої підопічні виконали великий обсяг роботи - не менший ніж їхні суперники. Португальці ж, треба віддати їм належне, добре попрацювали, блокуючи футболістів "Динамо", котрі й мали віддавати проникаючі паси".

Однією з причин незадовільного для гостей результату, на думку їхнього наставника, стала відсутність у складі киян виконавця, котрий зміг би повести партнерів за собою. "У "Динамо" є багато досвідчених гравців. Більшість з них виступають за свої національні збірні. Але сьогодні на полі справжнього лідера я не побачив", - підкреслив Сьомін.

Головний тренер "Браги" Домінгуш Пасьєнсія зазначив, що прорив його команди став результатом наполегливої праці. "Ми раді тому, що вийшли до півфіналу Ліги Європи, але не відчуваємо ейфорії, - сказав він. - Вірю, що нам вдасться показати свої найкращі якості і в наступному раунді - у суперечці з "Бенфікою". Напевно, жодна з команд останнім часом не працювала так важко, як наша. Це й дозволяє мені дивитися вперед з оптимізмом".

Завдання "Браги" суттєво ускладнило вилучення Пауло Сезара на 29-й хвилині, яке Пасьєнсія назвав цілком справедливим. Утім, "Динамо" так і не спромоглося скористатися чисельною перевагою. Звершуючи розмову з журналістами, тренер господарів погодився з тим, що наразі кияни виглядають слабкішими за інший український клуб - донецький "Шахтар", котрий восени двічі перемагав "Брагу" на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА.

Результати інших матчів

Твенте - Вільяреал 1:3 (1:5)

ПСВ - Бенфіка 2:2 (1:3)

Спартак - Порту 2:5 (1:5)

Таким чином у півфіналах 28 квітня і 5 травня зіграють

Брага - Бенфіка

Порту - Вільяреал