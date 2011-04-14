Матч Україна – Франція прийме «Донбас Арена»

Національна збірна України 6 червня 2011 року зіграє товариський матч з командою Франції. Ця зустріч відбудеться в Донецьку на стадіоні «Донбас Арена», інформує Інформаційний центр «Україна-2012».

На думку операційного директор УЄФА Мартіна Каллена, донецький красень-стадіон – серед найкращих арен Європи. «Донецька арена безперечно входить в трійку лідерів. Особисто мене вразив цей стадіон», – наголосив Мартін Каллен. Тож не дивно, що українська та французька федерації обрали місцем проведення товариського матчу саме «Донбас Арену».

Стадіон, на якому відбудуться ігри майбутнього Євро-2012, вже втретє прийматиме поєдинок національної команди. Наразі статистика невтішна: 18 листопада 2009 року в плей-офф за право зіграти на чемпіонаті світу в ПАР українці поступилися грекам 0:1, а 11 серпня 2010 року наша команда в товариському матчі завдяки влучному пострілу зі штрафного Олександра Алієва зіграла внічию зі збірною Нідерландів 1:1.

Що цікаво, поєдинок з греками став останнім на посаді головного тренера «синьо-жовтих» для Олексія Михайличенка, а гра з голландцями – для Мирона Маркевича...