Матч «Брага» - «Динамо» судитиме мільйонер (фото)

Стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме матч у відповідь чвертьфіналу Ліги Європи між португальською "Брагою" і київським "Динамо".

Головним рефері поєдинку призначений Йонас Ерікссон. Швед народився 28 березня 1974 року, на матчах чемпіонату Швеції почав працювати з 2000 року, а вже в 2002-му вийшов на міжнародну арену.

Ерікссон - колишній журналіст, а нині - мільйонер. У 2007 році він продав свою частку в медіабізнесі за 10 мільйонів доларів.

З "Динамо" цьому арбітрові перетинатися не доводилося, а ось зустріч із "Брагою" в послужному списку Ерікссона є. Відбулося це в сезоні 2007/2008, коли португальці в рамках групового турніру Кубка УЄФА зіграли на своєму полі внічию з мюнхенською "Баварією" (1:1).

Допомагати обслуговувати поєдинок шведові будуть його співвітчизники – асистенти арбітра Стефан Віттберг і Матіас Класеніус. Додаткові асистенти – Даніель Сталхаммар і Тобіас Маттссон. Четвертий арбітр – Стефан Йоханнессон.

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