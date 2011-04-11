УЄФА назвав перелік сувенірів на Євро-2012

До Євро-2012 УЄФА готує лінійку сувенірної продукції з офіційним логотипом турніру у вигляді квітки Євро. Як заявив в інтерв’ю Інформаційному центру «Україна-2012» операційний директор Мартін Каллен, з минулого досвіду УЄФА розраховує на постійний асортимент товарів для футбольного свята. «Лінійка продукції до чемпіонату широка: починаючи з шапок, футболок і окулярів, закінчуючи парасольками, сумками, м’ячами, іграшками та ін.», - зазначив чиновник УЄФА.

Водночас, відповідаючи на запитання про те, хто буде створювати цю продукцію, Мартін Каллен підкреслив, що американська компанія Warner Bros, яка третій раз поспіль відповідає за сувенірну лінійку під час Євро, готує контракти з низкою українських компаній, зацікавлених у ліцензіаті та виробництві офіційної продукції. «Наразі контракти не підписані, тому ми не можемо розголошувати інформацію про потенційних виробників в Україні», - пояснив він. Він також додав, що місцеві виробники виявили неабияку зацікавленість у конкурсі на виробництві сувенірів Євро.

Нагадаємо, у Польщі вже сім компаній здобули ліцензії на виробництво продукції, яка рекламуватиме Євро-2012. Загалом, як повідомляє планується, що такі права отримають близько 40 компаній.

