Результати 24-го туру Чемпіонату України

Динамо втрачає очки

24-й тур Чемпіонату України з футболу Металург З - Динамо 1:1 (Цуріков 45 - Шевченко 46) Карпати - Іллічівець 3:1 (Худобяк 28, Ткачук 84, Голодюк 90+4 - Ярошенко 7) Кривбас - Металург Д 1:0 (Воронков 12) Севастополь - Волинь 4:1 (Жабокрицький 41, Левандовський 56 пен., 87 пен., Бесарт 71 - Піщур 33 пен.) Дніпро - Ворскла 2:0 (Селезньов 9, 51) Шахтар - Оболонь 0:1 (Кучеренко 86). Арсенал - Таврія 1:2 (Мазілу 4 - Причиненко 34, 42) Зоря - Металіст 0:2 (Дєвіч 68, Вільягра 74) *** Матчі 25-го туру відбудуться 15 квітня Оболонь (30) - Карпати (42) 16 квітня Іллічівець (22) - Волинь (29) Ворскла (28) - Кривбас (23) Металіст (47) - Арсенал (31) 17 квітня Таврія (32) - Шахтар (61) Дніпро (43) - Севастополь (20) Металург Д (29) - Металург З (12) 18 квітня Динамо (50) - Зоря (27)

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