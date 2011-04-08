Більше 200 фанатів уже взяли участь у конкурсі 100 FCSD

Київ. 8 квітня. УНІАН. На сьогодні більш як 200 фанатів футбольного клубу «Шахтар» вирішили взяти участь у конкурсі «100 FCSD», який проходить у рамках святкування 75-річчя ФК «Шахтар».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ФК «Шахтар» після підбиття проміжних підсумків конкурсу.

Як наголошується у повідомленні, вже за перші два тижні з моменту свого старту конкурс набув популярності в усіх регіонах України і навіть за її межами, про що свідчить широка географія учасників «100 FCSD». На даний час у конкурсі беруть участь уболівальники з Луганського, Кіровоградського, Донецького, Чернігівського, Миколаївського, Київського, Одеського, Рівненського, Івано-франківського, Кримського регіонів і навіть з Російської Федерації.

20 квітня 2011 року будуть підбиті остаточні підсумки і оприлюднені імена 100 щасливчиків, які 14 травня стануть безпосередніми учасниками церемонії святкування 75-річчя клубу на «Донбас Арені». Переможці конкурсу з різних куточків України зможуть вийти на поле слідом за ветеранами клубу і винести гігантські копії усіх трофеїв, завойованих «Шахтарем», – Кубок УЄФА, Кубок чемпіона України, Суперкубок України, Кубок України, Кубок СРСР і Суперкубок СРСР.

Нагадаємо, щоб стати учасником конкурсу, потрібно написати невелику історію про себе і надіслати її на електронну адресу 100FCSD@shakhtar.com. В історії уболівальникові необхідно розповісти, чому саме він гідний права винести величезні копії нагород «Шахтаря».

Імена уболівальників, визнаних компетентним журі переможцями конкурсу, будуть опубліковані на офіційному сайті клубу 22 квітня. Переможців зберуть на «Донбас Арені» для урочистого вручення спеціальних запрошень учасників церемонії святкування 75-річчя.

Прес-служба ФК «Шахтар» нагадує, що конкурс «100 FCSD» продовжується, і запрошує уболівальників клубу стати частиною славного минулого і великого майбутнього разом із ФК «Шахтар».

