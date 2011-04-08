Вболівальники отримають додатковий шанс купити квитки на Євро-2012

Уболівальники, які не встигли замовити квитки на матчі Євро-2012, отримають додатковий шанс отримати тікети за квотою своїх національних асоціацій. Для українців розпродаж перепусток буде незабаром здійснювати Федерація футболу України.

«Щодо квоти та процедури розпродажу сьогодні ще тривають переговори між ФФУ та УЄФА. По їх завершенні буде зрозуміла формула, за якою будуть розповсюджуватись перепустки», – заявив в ефірі одного з українських телеканалів директор турніру Маркіян Лубківський.

Ще одним шансом на отримання квитків залишаються численні акції від офіційних спонсорів УЄФА, які масово стартують у найближчі місяці.

За результатами березня – місяця, під час якого відбувалось замовлення квитків через офіційний сайт УЄФА, було отримано понад 12 млн заявок на квитки. 88% замовлень надійшло від громадян України та Польщі. Тож УЄФА, який робив акцент на тому, щоб матчі чемпіонату дивились переважно громадяни приймаючих країн, задоволений результатами «квиткової» кампанії, зауважив директор Місцевого оргкомітету.

Загалом у вільний продаж було визначено близько 500 тисяч перепусток на стадіони (41% від загальної кількості – 1,4 млн), які розраховані на вболівальників всього світу. Лотереї, за підсумками яких буде визначено везунчиків, власників квитків, відбудуться 19-22 квітня цього року. Тоді щасливі власники отримають електронне повідомлення, що вони стали власниками. За аналогічним принципом проводилась лотерея на останньому чемпіонаті в Австрії та Швейцарії. Водночас, як зауважив Лубківський, на Євро-2012 отримано на 17% більше, ніж на ЧЄ-2008.

Інформаційний центр «Україна-2012»