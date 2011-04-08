Динамо - Брага: швидкий гол, непотрібний гол і перше в кар'єрі вилучення Шеви

Учора відбулися матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Київські динамівці в домашньому матчі зіграли в нічию 1:1 із португальською "Брагою".

Не втримавши перевагу після швидкого гола, господарі згодом втратили ще й Андрія Шевченка, котрий уперше в професійній кар`єрі був вилучений з поля, зазначає офіційний сайт УЄФА.

Київські динамівці без зайвої ейфорії сприймали реверанси гравців і тренерів "Браги" напередодні першої зустрічі цих суперників у чвертьфіналі Ліги Європи. Втім, звичайно ж, нинішня весна додала оптимізму підопічним Юрія Сьоміна. А з останніх приємних новин відзначалися повернення до лав команди Артема Мілевського й Олександра Шовковського. Перший, "закувавши" зламану руку в спеціальну лангету, виготовлену в Італії, вже навіть доклав зусиль до перемоги киян над "Кривбасом" у матчі національної першості, другий - оговтався від застуди. Обидва зайняли свої місця у стартовому складі.

За умов щільної, грузкої гри, що її "Брага" вміє нав`язувати опонентам, саме присутність Мілевського неабияк гріла серця динамівських прихильників. І Артем попрацював на славу, нехай навіть і гол у ворота гостей обійшовся без його безпосередньої участі. На шостій хвилині господарі організували зразкову контратаку, яку розпочав довжелезним діагональним пасом Горан Попов і продовжив на правому фланзі Олег Гусєв. Заплутавши опікуна обманними рухами, киянин навісив на дальню стійку, де вище за інших вистрибнув Андрій Ярмоленко, провівши ударом головою свій третій і 21-й динамівський гол у поточному розіграші.

Нокдаун міг досить швидко обернутися нокаутом - невдовзі голкіпер "Браги" Артур невиправдано вийшов далеко в поле, аж під бровку, де його обіграв Артем Кравець. Але удар форвард завдавав під гострим кутом, та ще й здалеку, тож влучити було дуже складно.

Ніщо не передвіщувало біло-синім проблем на тлі відчутної ігровоої переваги, коли на 13-й хвилині вони отримали несподіваний гол у відповідь. Вандіньо подав кутовий не очікуваним навісом, а прострілив уздовж воріт, Огнен Вукоєвич у боротьбі з Аланом влучив по м`ячу так, що той той полетів у напрямку дальної стійки та від бідолашного Гусєва гулькнув у сітку. Кияни не пропускали на своєму полі в рамках Ліги Європи в чотирьох попередніх зустрічах, а "Брага" поповнила свій виїзний актив, який у нинішньому сезоні налічував... аж один гол.

Те, що динамівці швидко прийшли до тями, засвідчила наступна їхня контратака. Вона завершилася пасом зліва у карний майданчик, де з м`ячем, але спиною до воріт, опинився Артем Мілевський. Нудьгував він лічену мить, адже на ударну позицію на крейсерській швидкості вривався Ярмоленко. Отримавши від Мілевського витончений пас п`ятою, Андрій мало не забив удруге, але, перекидаючи голкіпера, перекинув і ворота.

Протягом часу, що залишився до перерви, наступальна активність господарів дещо вщухла, проте Артуру ще двічі довелося рятувати команду від неприємностей. Спочатку він перевів на кутовий "постріл" Гусєва метрів з 25, а на останніх хвилинах тайму - удар Кравця головою, від газону, після подачі кутового все тим же Гусєвим.

У другій 45-хвилинці "Бразі" на певний час удалося заволодіти "територією" та перевести гру ближче до воріт Шовковського. До реальних загроз, щоправда, справа не доходила, зате в разі необхідності атакувальна група, що вела позиційний наступ, перетворювалася на непрохідний мур із принаймні дев`ятьох виконавців.

Завдання оборони гостей значно полегшилося на 61-й хвилині, коли другий "гірчичник" заробив Андрій Шевченко. Найдосвідченіший із динамівців не почув свистка арбітра, що фіксував офсайд, залишивши свою команду в меншості. Перше вилучення Шеви в кар`єрі стало рекордним у нинішній Лізі Європи - гравець провів на полі всього 17 хвилин...

"Брага" на піднесенні (адже суперник втратив виконавця, якого португальці, за їх словами, найбільше побоювалися) ледве не організувала результативну атаку, але Леандро Саліно програв у швидкості Гусєву і втратив нагоду. Динамівці згодом відповіли люб`язністю, коли Мілевський завагався, отримавши пас з правого флангу в карний майданчик. Знов-таки - поруч із форвардом у піковий момент перебували одразу принаймні четверо опікунів!

Останні хвилини пройшли за зрозумілої територіальної переваги гостей. Але вони не форсували подій, навіть маючи чисельну більшість. Головним завданням підопічних Домінгуша Пасьєнсії було зберегти рахунок, який у підсумку став першою нічиєю в зустрічах "Динамо" з португальськими клубами в рамках європейських турнірів.

За тиждень фаворитом матчу-відповіді буде вже "Брага", котрій достатньо не пропустити, щоб пробитися в півфінал.