Універсальність – “ето наше всьо”

Розробники образів іміджевих символів України Гарнюні та Спритка називають універсальність їхньою головною перевагою.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив старший радник компанії-розробника CFC Consulting Олексій СИВАК.

За його словами, ці напіванімаційні герої легко можуть стати і яскравими сувенірами, і талісманами великих спортивних подій, і героями мультфільмів, рекламних роликів, а також просто дитячими іграшками. Крім того, за рахунок варіації костюмів герої можуть презентувати країну як на спортивних змаганнях, так і на серйозних офіційних заходах.

На думку розробників, нові герої як сувеніри повинні стати вигідною альтернативою всім наявним зразкам, які продаються на території туристичних пам`яток України.

«Спритко і Гарнюня покликані стати новими, привітними і позитивними сувенірами, які іноземець забере з собою додому замість п`яних «козаків» і грудастих «козачок», якими завалений сьогодні Андріївський узвіз у Києві», – сказав О.СИВАК.

У відповідь на критику запропонованих образів розробники відзначили, що у кожного свій смак і кожна людина має право на свою точку зору.

«Будь-який продукт можна і потрібно критикувати, – сказав партнер компанії Василь МИРОШНИЧЕНКО. – Але хотілося б звернути увагу, що, крім образів Гарнюні та Спритка, в стратегії багато інших раціональних пропозицій і конкретних проектів».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня Міністерство закордонних справ презентувало Стратегію позиціонування України за кордоном. Ця стратегія була розроблена компанією CFC Consulting на замовлення МЗС України.

Персонажами-символами бренду «Україна» є хлопчик Спритко і дівчинка Гарнюня. Персонажі виконані в популярному стилі «аніме», орієнтованому як на дитячу, так і на дорослу аудиторію.

Крім того, стратегія містить ряд проектів у різних сферах, які може запропонувати Україна. Зокрема, це демонстрація світової аудиторії могутнього туристичного та інвестиційного потенціалу, створення і розповсюдження серії інформаційно-рекламних фото- і відеосюжетів «Україна надихає» про життя і досягнення видатних людей, українців за походженням, у світовому мистецтві, кіно, політиці, науці, техніці, спорті, балеті.