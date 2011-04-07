Шовковський готовий вийти на поле

Капітан київського Динамо Олександр Шовковський на прес-конференції перед чвертьфінальним матчем Ліги Європи проти Браги заявив, що він готовий вийти на поле проти португальського клубу.

"Я почуваюся нормально, готуюся нарівні зі всіма хлопцями. Якщо мені довірять місце у воротах, то постараюся показати максимум своїх можливостей", - відзначив воротар київського клубу.

"З позиції гравців можу сказати, що ми про суперництво Португалії і України в таблиці коефіцієнтів взагалі не замислюємося. Тому що для нас набагато важливіше підготуватися до майбутньої гри і за сумою двох зустрічей вийти в півфінал. Це наше першорядне завдання. А якщо наберемо максимум очок - це буде здорово і для нас, і для України. Одне випливає з іншого", - сказав Шовковський.

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