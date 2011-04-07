Євро-2012: до Києва приїхала чергова інспекція

З 6 до 8 квітня інспектори УЄФА перебуватимуть в Києві з метою здійснення перевірки рівня безпеки об’єктів столиці, в яких розміщуватимуть гостей та учасників Євро-2012.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, інспекційна група УЄФА прибула у Київ 6 квітня. Вона здійснить перевірку готелів та інших об’єктів, законтрактованих Агенцією з розміщення у Києві та Київській області для поселення цільових груп УЄФА («родина УЄФА», команди, судді, партнери, спонсори, медіа тощо) у 2012 році. Даний візит проводиться в рамках програми «Sure2care», що передбачає перевірку законтрактованих об’єктів на предмет безпеки помешкань та безпеки гостей, які проживатимуть в готелях або готельних комплексах.

До складу делегації входять 4 представники проекту, які сформують дві команди, що дасть можливість прискорити процес перевірки готелів та охопити якомога більше об’єктів у найкоротші терміни.

