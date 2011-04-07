УЄФА оштрафувала «Карпати» за расизм уболівальників

Дисциплінарний комітет УЄФА прийняв рішення щодо неприпустимої поведінки фанатів ФК "Карпати” Львів під час матчу Ліги Європи проти турецького „Галатасарая”, який було зіграно 26 серпня 2010 у Львові.

Український клуб ФК "Карпати" було оштрафовано на 25 000 євро за демонстрацію фанатами "Карпат" банеру расистського змісту.

Як зазначає Спортаналітик, під час матчу на секторі вболівальників львівських Карпат з‘явився текстовий банер з образливим написом турецькою мовою та кельтським хрестом, що є символом неонацистів після офіційної заборони свастики у багатьох країнах Європи.

Даний інцидент є не першим випадком демонстрації дискримінаційної символіки “фанатами” львівських Карпат. Згідно даних моніторингу ініціативи “Футбол проти упереджень”, що проводиться спільно з польською асоціацією “Ніколи знову” (“NIGDY WIĘCEJ”) за підтримки FARE, у матчах Української Прем’єр-Ліги на трибунах вболівальників ФК “Карпати” доволі часто з’являються банери расистського змісту від кельтських хрестів до портретів Беніто Муссоліні.

На жаль, ані Федерація Футболу України, ані адміністрація Української Прем’єр-Ліги не вживають необхідних заходів для боротьби з проявами расизму на стадіонах. Не зважаючи на чітко прописані у статутах обох організацій механізми покарання клубів, чиї вболівальники демонструють расистську символіку, за останні два сезони дисциплінарні комітети обох організацій не винесли жодного рішення про покарання клубів за расистську поведінку вболівальників.

