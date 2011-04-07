Результати 1/4 Ліги чемпіонів

У середу відбулися два матчі 1/4 фіналу Ліги чеміпонів УЄФА, де присутній один представник України - донецький "Шахтар". Відправиши у ворота чемпіона України п`ять м`ячів і пропустивши лише один, іспанська "Барселона" зробила вагому заявку на вихід до півфіналу ЛЧ.

Барселона - Шахтар 5:1 (Іньєста 2, Алвеш 33, Піке 53, Кейта 58, Хаві 85 - Ракицький 57)

Влучний удар Вейна Руні приніс "МЮ" першу перемогу на "Стемфорд Бридж" з квітня 2002 року. Манкуніанці зміцнили свої шанси на вихід до півфіналу.

Челсі - МЮ 0:1 (Руні 24)

Нагадаємо, що вчора зіграли

Інтер - Шальке-04 2:5 (Станкович 1, Міліто 30 - Матіп 15, Еду 37, 76, Рауль 54, Ранокк`я 56 авт)

Реал - Тоттенхем 4:0 (Адебайор 5, 57, ді Марія 72, Роналду 87)

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Матчі у відповідь - 12-13 квітня