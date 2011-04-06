За 2 тижні на НСК «Олімпійський» обіцяють видовище

15-17 квітня цього року на НСК «Олімпійський» заплановано завершення підйому вантової системи, що утримуватиме покриття. Про це повідомив на прес-конференції в Києві Віце-прем’єр-міністр – Міністр інфраструктури України Борис Колесніков.

«Через 2 тижні ми побачимо на власні очі найвидовищну частину вантового етапу - підйом одного з найбільших вантусів над стадіоном», – зазначив урядовець.

Віце-прем’єр нагадав про те, що від завершення вантового етапу залежить і дата відкриття НСК «Олімпійський». Наразі розглядають два варіанти – 24 серпня, до Дня Незалежності України, і середину жовтня 2011-го.

Інформаційний центр «Україна-2012»