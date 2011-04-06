Букмекери не вірять у «Шахтар»

Каталонська "Барселона" є фаворитом у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2010/2011 проти донецького "Шахтаря" за версією авторитетної букмекерської контори "William Hill".

На перемогу іспанців ставки приймаються як 1,20 до 1 (чим менший коефіцієнт, тим більша ймовірність події), а перемога українців оцінюється коефіцієнтом 15,00 до 1. Нічийний результат - 6,00 до 1. При цьому, найімовірніший результат поєдинку, на думку букмекерів, перемога "Барселони" з рахунком 2:0 або 3:0 (коефіцієнт 7,00 до 1).

Нагадаємо, матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Барселона" - "Шахтар" відбудеться сьогодні о 21:45 за київським часом. Трансляція на телеканалі "Україна".

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