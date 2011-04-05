У Харкові до Євро-2012 створили чорний список фанів

У Харкові до Євро-2012 створили список осіб, яким заборонено вхід на стадіон Металіст.

Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Василь Хома.

За словами В Хоми, до чорного списку входять фанати, які відзначилися неналежною поведінкою, екстремістські угруповання і просто «порушники спокою».

«У нас є групи ризику, які діляться на фанатів, потенційних терористів, карних злочинців. Також є люди, які вживають наркотики і можуть бути підбурювачами громадського порядку», — сказав В.Хома.

В обласному управлінні міліції відзначили, що збирають фотокартотеку фанатів, які під час матчів постійно порушують правила поведінки на стадіоні.

Така картотека створюється за прикладом міжнародної бази фанатів і фан-рухів.

Стосовно всіх людей, які потрапили до переліку, будуть застосовуватися обмеження щодо відвідування футбольних матчів, які є в європейських країнах.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України має намір розглянути закон, який забороняє вхід на стадіони агресивним уболівальникам. Згідно з інформацією Інтерполу, найнебезпечнішими фанатами є вихідці з Росії та України.

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