На матчі Динамо - Брага працюватиме бригада з Нідерландів

Перший матч 1/4 фіналу Ліги Європи між київським "Динамо" і португальським клубом "Спортинг Брага" буде обслуговувати суддівська бригада з Нідерландів на чоті з Бйорном Куйперсом.

На лініях йому допомагатимуть Сандер ван Рокель і Беррі Сімонс. За порядком у штрафному майданчику будуть стежити додаткові асистенти - Річард Лісвельд і Ед Янссен. Резервний арбітр - Пол ван Бокель.

Майбутній рефері народився 28 березня 1973 року. Оскільки його батько був футбольним арбітром, Бйорн вирішив піти по стопах батька. У 2006 році отримав статус ФІФА, в тому ж році обслуговував фінал ЧЄ (U-17). З 2009-го року входить до категорії арбітрів "Еліт", працював на торішньому клубному чемпіонаті світу в Абу-Дабі.

Відзначимо, що це вже не перша зустріч Куйперса з "Динамо". У минулому сезоні голландець зафіксував поразку "Динамо" в Барселоні (0:2) в рамках групового турніру Ліги чемпіонів.

Доводилося йому бувати і в Україні, причому обидва рази в сезоні 2008/2009: спочатку в Харкові, де "Металіст" у груповому турнірі Ліги Європи розійшовся миром з "Гертою" (0:0), а потім у Донецьку, коли "Шахтар" у 1/16 фіналу Ліги Європи обіграв московський ЦСКА (2:0).

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