«Барселону» і «Шахтар» розсудить юрист

УЄФА назвав арбітра на перший чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів між найсильнішими командами Іспанії та України. У середу, 6 квітня, гру «Барселона» - «Шахтар» обслуговуватиме бригада арбітрів з Шотландії на чолі з Крейгом Томсоном.

Цей рефері вже знайомий українським уболівальникам. У жовтні 2009-го Томсон працював на матчі Андрорра – Україна й зафіксував переконливу перемогу гостей – 0:6, після чого наша команда вийшла до плей-офф відбірного турніру чемпіонату світу. З останніх зустрічей відзначимо поєдинок до Євро-2012 між Вірменією та Росією, який завершився нульвою нічиєю.

Шотландець також відомий по жовтневому матчу Італія – Сербія, який йому довелося перервати через безлад, який влаштували вболівальники гостей.

Томсону 38 років, він вважається одним із кращих арбітрів Великої Британії. Суддівством займається 23 роки, з яких вісім є арбітром ФІФА. За фахом - юрисконсульт, крім футболу захоплюється грою в гольф та шахи.

Інформаційний центр «Україна-2012»