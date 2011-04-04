Шовковський з Брагою не зіграє?

Як стало відомо Football.ua, голкіпер київського Динамо Олександр Шовковський як і раніше знаходиться в лазареті команди.

В основного вартового воріт команди висока температура і сьогодні четвертий день, як він не бере участь у тренувальному процесі.

Виходячи з розвитку подій, можна сміливо припустити, що до матчу з Брагою Шовковському буде важко відновитися фізично і набрати необхідні кондиції після хвороби.

З великою часткою ймовірності на поле як основний воротар Динамо вийде Максим Коваль.