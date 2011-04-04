Шовковський з Брагою не зіграє?
16:38, 04 квітня 2011Футбол 2012
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У голкіпера температура
Як стало відомо Football.ua, голкіпер київського Динамо Олександр Шовковський як і раніше знаходиться в лазареті команди.
В основного вартового воріт команди висока температура і сьогодні четвертий день, як він не бере участь у тренувальному процесі.
Виходячи з розвитку подій, можна сміливо припустити, що до матчу з Брагою Шовковському буде важко відновитися фізично і набрати необхідні кондиції після хвороби.
З великою часткою ймовірності на поле як основний воротар Динамо вийде Максим Коваль.
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