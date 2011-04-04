Вісім збірних хочуть базуватися в Україні на Євро

Заявки на попереднє бронювання українських базових тренувальних центрів на час Євро-2012 подали вже вісім збірних. Своє бажання мешкати та тренуватися в Україні висловили команди Іспанії, Англії, Німеччини, Швеції, Італії, Греції, Франції, Португалії. Про це повідомили в МОК «Євро-2012 Україна».

За словами директора турніру Маркіяна Лубківського, організатори чемпіонати очікують, що після оголошення результатів жеребкування фінальної частини Євро-2012, яке 2 грудня пройде в Києві, українські тренувальні центри буде заброньовано щонайменше вісьмома командами.

«Не дивлячись на те, що на багатьох об’єктах ще тривають будівельні роботи, представники європейських збірних відзначають, що в Україні дуже висока якість футбольних газонів. Окрім того, всі тренувальні центри, запропоновані Україною, – це цілісні футбольні комплекси, де є все, що необхідно для гравців», – наголосив голова оргкомітету.

Як пояснюють в МОК, сьогодні команди можуть лише попередньо забронювати один із запропонованих центрів, а також вказати ще дві тренувальні бази, як альтернативний вибір. Тому всі збірні бронюють собі опції і в Польщі, і в Україні. Станом на сьогодні, в українських приймаючих містах заброньовані майже всі тренувальні комплекси.

Інформаційний центр «Україна-2012»