У Польщі «окільцюють» футбольних хуліганів

Польські власті з наступного року запровадять електронний нагляд за футбольними хуліганами, який унеможливить їхній прихід на стадіони на час проведення футбольних матчів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар міністра юстиції Польщі Йоланта ДЕМБЕіК.

Вона відзначила, що з 1 січня 2012 року кожна особа, яка через хуліганство має судову заборону входити на стадіони, матиме спеціальне електронне кільце, за допомогою якого можна буде відслідкувати її місцезнаходження.

„Якщо людина на час проведення матчу вийде за межі власної домівки, то відповідний сигнал отримають правоохоронці, які затримають порушника”, - сказала прес-секретар.

Вона відзначила, що у випадку такого порушення хулігану може загрожувати тюремне ув’язнення.

Й.ДЕМБЕК назвала недосконалою чинну нині систему контролю футбольних хуліганів, яка зобов’язує їх відмічатися в день матчу у міліцейських відділках.

„Нерідко вони відмічаються, після чого йдуть на стадіони”, - зауважила вона.

Прес-секретар відзначила, що власті завдяки новій системі розраховують на вирішення проблеми футбольних хуліганів, зауваживши, що запроваджена кілька років тому назад аналогічна система у Великій Британії показала „дуже позитивні результати”.

Й.ДЕМБЕК додала, що в Польщі близько 1,7 тисяч людей заборонено входити на стадіони, зауваживши, що їхня кількість останні роки залишається на більш-менш одному й тому ж рівні.

Польська Gazeta Wyborcza написала сьогодні, що UEFA занепокоєне проблемою польських футбольних хуліганів, які минулого тижня влаштували розгром перед товариським матчем між збірною Польщі та Литви.

Як повідомляв УНІАН, Польща разом з Україною є співорганізатором фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

