Стартував конкурс на найкращий логотип НСК «Олімпійський»

Сьогодні, 31 березня, в приміщенні прес-центру «Україна-2012» було оголошено про старт Всеукраїнського конкурсу на найкращий логотип Національного спортивного комплексу «Олімпійський».

Усі ідеї, проекти логотипу приймаються з 14:00 31 березня до 10:00 21 квітня. Далі з 14:00 того ж дня стартує інтерактивне голосування на офіційному сайті НСК. Кожен громадянин України отримає можливість проголосувати за ідею, яка найбільше сподобалась лише раз. Голосування завершиться о 10:00 27 квітня. За його результатами буде обрано 6 найкращих робіт, які будуть передані журі, яке й визначить логотип-переможця.

Ім’я переможця буде оголошено 28 квітня 2011-го, тоді йому буде урочисто вручено приз - 10 тисяч гривень, а також запрошення на відкриття НСК «Олімпійський». До складу журі увійшли: Володимир Генінсон, операційний директор НСК «Олімпійський», Сергій Бубка, президент Національного олімпійського комітету, Леонід Буряк, заслужений тренер України, Валерій Сушкевич, президент Національного комітету спорту інвалідів України, Віталій Шості, завідуючий кафедрою графічного дизайну Національної академії образотворчого мистецтва України, Сергій Демидов, екс-директор НСК «Олімпійський», Ігор Гайдай, фотохудожник та Міка Ньютон – співачка, представник України на Євробаченні.

Ескіз має подаватися у растровому форматі JPEG (показчик компресії 10-12), розмір файл 1200 пікселів, тло – біле, кольорове кодування sRGB. У випадку прийняття комісією ескізу логотипу, учасник повинен надати його у векторному форматі ESP, монохромному вигляді та кольоровому кодуванні CMYK та пантонами.

Художні вимоги до логотипу: чітка асоціація з головною спортивною ареною країни НСК «Олімпійський», багатогранність, оригінальність, сучасність, актуальність, лаконічність, унікальний графічний ефект, відповідність технологічним вимогам, можливість розміщення на будь-яких поверхнях. Назва логотипу має бути надана трьома мовами (українською, російською та англійською). Свої ідеї та пропозиції усі бажаючі зможуть надіслати на скриньку logo@nsc-olymp.com.