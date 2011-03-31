Тренера збірної України можуть назвати 21 квітня

Виконавчий комітет Федерації футболу України планує назвати головного тренера національної збірної, який готуватиме команду до фінальної частини Євро-2012, на своєму наступному засіданні, що відбудеться 21 квітня, інформує ФФУ.

Як зазначив на брифінгу президент ФФУ Григорій Суркіс, протягом наступного місяця відбуватимуться активні консультації щодо потенційних кандидатур із тим, аби прийняти максимально виважене й обґрунтоване рішення. Також він зазначив, що під час засідання Виконкому, що відбувся у середу, 30 березня, найбільш активно обговорювалися кандидатури Юрія Калитвинцева, який нині виконує обов’язки головного тренера, Олега Блохіна і Павла Яковенка. Також фігурувало прізвище Марчелло Ліппі. Проте, не виключено, до цього переліку може потрапити й інший фахівець.

«Можливо, ви хотіли би зараз почути з моїх вуст звістку про те, що Виконком вже затвердив головного тренера. Однак я не можу цього сказати, − зазначив під час брифінгу Григорій Суркіс. − Ми були б не виважені у своїх критеріях, оцінках, якби вже сьогодні зупинилися на якійсь конкретній кандидатурі. Нам необхідний певний час, аби відпрацювати остаточне рішення. Ви знаєте, що збірна стала певною мірою заручницею обставин, що склалися у вітчизняному футболі наприкінці 2010 року, відтак Юрій Калитвинцев і виконував обов’язки головного тренера протягом останніх семи місяців».

Водночас Григорій Суркіс підкреслив, що поточні виступи збірної не були визначальним критерієм у прийнятому Виконкомом рішенні: «Звісно, наразі нас не задовольняють результати, що демонструє головна команда країни. Проте, пригадаймо, свого часу і Блохін, напередодні старту у відборі до ЧС-2006, не здобув жодної перемоги. Однак у підсумку його команда не лише посіла перше місце в групі, а й увійшла до вісімки найкращих у світі. Зрештою, не варто робити трагедії з окремих невдач.