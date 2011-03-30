Результати матчів відбору Євро-2012

Вівторок не подарував сенсаційних результатів у відбіркових матчах чемпіонату Європи-2012. У групі А збірна Туреччини обіграла прямого конкурента в боротьбі за друге місце австрійців і тепер за втраченими очками випереджає бельгійців, які, у свою чергу, розгромили Азербайджан. Беззаперечним лідером групи з п`ятьма перемогами залишається Німеччина.

У групі С обидва матчі закінчилися внічию. Словенці з північноірландцями не розродився забитими м`ячами, а в іншому матчі завдяки м`ячу Васильєва в кінцівці поєдинку естонці пішли від поразки з сербами - 1:1 та за втраченими очками залишаються другими. Однак боротьба за місце в плей-офф слідом за Італією ще попереду.

У групі D румуни здобули першу перемогу в кваліфікації. Виявився відповідний суперник - збірна Люксембургу.

У групі E результативний футбол подарували своїм шанувальникам Нідерланди і Угорщина - 5:3. Перевага "помаранчевих" перед другими шведами, які мінімально обіграли Молдову (2:1), вже складає дев`ять очок. Однак скандинави провели на два матчі менше.

У групі F збірна Грузії після сенсаційної перемоги над хорватами чотири дні тому, мінімально на виїзді поступилася Ізраїлю - 0:1. У цій групі боротьба за місце в плей-офф і пряму путівку на Євро-2012, схоже, буде до останнього матчу.

У групі I чехи розправилися з Ліхтенштейном, а іспанці розібралися з литовцями і вже в наступному вересневому поєдинку з тим самим Ліхтенштейном можуть оформити вихід у фінальну частину Євро-2012.

Євро-2012. Відбіркові матчі.

Група А

Туреччина - Австрія - 2:0 (1:0)

Голи: Туран, 28 (1:0); Генюл, 77 (2:0)

Бельгія - Азербайджан - 4:1 (3:1)

Голи: Вертонген, 11 (1:0); Абушев, 21 (1:1); Сіммонс, 32 (2:1); Чадлі Н., 45 (3:1); Восс, 74 (4:1)

Група C

Естонія - Сербія - 1:1 (0:1)

Голи: Пантеліч, 38 (0:1); Васильєв К., 84 (1:1)

Північна Ірландія - Словенія - 0:0 (0:0)

Група D

Румунія - Люксембург - 3:1 (1:1)

Голи: Жерсон, 22 (0:1); Муту, 24 (1:1); Муту, 68 (2:1); Зіку, 78 (3:1)

Група E

Голландія - Угорщина - 5:3 (1:0)

Голи: ван Персі, 13 (1:0); Рудольф, 46 (1:1), Гера, 50 (1:2); Снейдер, 60 (2:2); ван Ністелрой, 72 (3:2); Гера, 75 (3:3); Кайт, 78 (4:3); Кайт, 81 (5:3)

Швеція - Молдова - 2:1 (1:0)

Голи: Лустіг, 30 (1:0); Ларссон, 81 (2:0); Суворов, 92 (2:1)

Група F

Ізраїль - Грузія - 1:0 (0:0)

Голи: Бен-Хаїм, 58 (1:0)

Група I

Литва - Іспанія - 1:3 (0:1)

Голи: Хаві, 19 (0:1); Станкявічюс, 57 (1:1); Льоренте, 70 (1:2); Мата, 83 (1:3)

Чехія - Ліхтенштейн - 2:0 (1:0)

Голи: Барош, 3 (1:0); Кадлец, 70 (2:0)

Gazeta.ua