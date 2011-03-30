Євро 2012: залишились квитки лише на один матч у Донецьку

До завершення «квиткової» кампанії УЄФА залишилось лише два дні. 31 березня о 24:00 завершиться етап замовлення квитків через офіційний сайт футбольного союзу – uefa.com.

Як зазначив в ексклюзивному коментарі Інформаційному центру «Україна-2012» керівник Місцевого оргкомітету «Євро-2012 Україна» Маркіян Лубківський, на останні дні кампанії припав ще один сплеск замовлень. «Зважаючи на те, що в продаж надійде 590 тисяч квитків (41% від загальної кількості 1,4 млн.), а загалом замовлень надійшло від близько 800 тисяч вболівальників, то враховуючи те, що теоретично кожен вболівальник може замовити максимум 76 квитків, кампанію вже можна назвати успішною. Це більше заявок, ніж під час Євро-2008», – підкреслив пан Лубківський.

За його словами, Європейський футбольний союз задоволений великим інтересом до квитків на матчі чемпіонату, а отже і самого Євро-2012. А також тим, що найбільше замовлень надійшло від країн-господарів – України та Польщі.

Водночас керівник МОК закликає усіх, хто не встиг замовити євро-тікети за офіційною процедурою, або тих, хто відкладав цю справу на останні дні, зробити це найближчим часом.

«З усіх матчів на Євро-2012 вакантними залишились лише квитки на матч №7, який відбудеться 11 червня у Донецьку між суперниками збірної України. Останні дані свідчать про те, що попит майже на всі категорії квитків перевищив пропозицію. Тож згідно нової процедури продажу квитків, на всі матчі, за трьома категоріями квитків будуть проведені лотереї», – додав директор Місцевого оргкомітету.

Інформаційний центр «Україна-2012»